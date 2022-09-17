Профессиональная и качественная перевозка грузов в Киеве

Компания «Давай переедем» оказывает широкий спектр высококачественных услуг. Квартирный, дачный или офисный переезд с ответственным подходом и внимательным отношением к деталям на всех этапах выполнения работ. Востребованная услуга перевозка грузов в Киеве теперь доступна многим жителям столицы, поскольку цены вполне демократичны. Квалифицированный персонал компании оперативно доставит стройматериалы, перевезет офисную мебель, поможет без хлопот переехать из квартиры.

Как работает компания «Давай Переедем»

Наличие собственного парка машин различной грузоподъемности (от 1,5 до 20 тонн), позволяет компании перевозить в Киеве любой груз, в том числе и нестандартный. Клиенты могут обратиться за помощью к профессионалам и не беспокоиться о сохранности груза. Для решения конкретных задач подбирается подходящий транспорт.

В компании работает штат квалифицированных сотрудников с внушительным опытом в данной сфере: как водителей, которые знают все нюансы и тонкости грузоперевозок, так и диспетчеров, других специалистов, координирующих процесс работы, а также решающих поставленные заказчиком задачи оперативно на самых выгодных для него условиях.

Процесс работы состоит из основных этапов:

Заказ автомобиля посредством заявки на сайте или в телефонном режиме. Связавшись с менеджерами фирмы, клиент может согласовать детали заказа, договориться о времени грузоперевозки, узнать подробнее об особенностях услуги. Диспетчер сориентируют клиента по стоимости, учитывая сложность маршрута, объем перевозимого груза, общего перечня услуг. Расценки можно также узнать непосредственно на портале в соответствующем разделе.

Чтобы рассчитать предварительную стоимость услуги, необходимо знать, какая машина потребуется, поскольку тариф на разные типы транспорта разнится. При подборе подходящей машины учитывается специфика маршрута передвижения, наличие препятствий, особенности перевозимого груза, например, для стандартного квартирного переезда достаточно небольшого фургона, часто используется микроавтобус или бортовой грузовик.

Спектр предоставляемых услуг для клиентов в Киеве

Компания поможет осуществить разные виды перевозки различных типов грузов, а также оказывает сопутствующий сервис. С компанией житель столицы сможет без проблем переехать в новое жилье, а владельцы бизнеса — сменить офис. Основные виды услуг, которыми можно воспользоваться:

Квартирный переезд. Включает комплекс работ, как разборку мебели, упаковку предметов, спуск по этажам, погрузку в машину, доставку груза в пункт назначения. Также по прибытию грузчики разгружают авто, заносят вещи и мебель в новое место жительства. Заказать можно также отдельные работы.

Офисный переезд. Компания организует перевозку офисов под ключ. Организует транспортировку, включая погрузку/разгрузку, упаковочные мероприятия, расстановку на новом месте мебельных предметов и оргтехники. Клиент может сам выбрать, какие услуги для офиса ему заказать.

Дачный переезд. Выполняется комплекс задач по перевозке габаритной мебели, холодильника и других предметов из дома или квартиры на дачу и наоборот.

Грузоперевозки строительных материалов. Время от времени перевозка стройматериалов необходима многим жителям столицы, будь то капитальный ремонт, масштабная стройка или нужно несколько мешков смеси. Компания предоставляет возможность перевозки строительных материалов, когда удобно клиенту.

Востребована также услуга грузового такси, перевозка бытовой техники, а также заказ грузчиков. Если необходимо перевезти большие, длинные или хрупкие предметы, расскажите это оператору, и он подберет подходящую Газель. Заказчик может оставить все хлопоты переезда компании и нанять грузчиков. Они подберут надежную упаковку, разберут мебель и аккуратно погрузят вещи в грузовичок. Клиенту остается только назвать адрес — остальное доверьте «Давай Переедем»