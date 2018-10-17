Профессиональное выгорание: как работать с удовольствием?

Все, наверное, слышали выражение «сгореть на работе». Если работа перестала приносить удовлетворение, перспективы карьерного роста не вдохновляют, а профессиональные обязанности стали в тягость, то, возможно, вы столкнулись с первыми симптомами профессионального выгорания. EtCetera узнал, что делать, чтобы вернуть интерес к работе.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Профессиональное выгорание – это синдром, который развивается на фоне хронического стресса и приводит к эмоциональному истощению. Вялость и хроническая усталость – первые признаки такого состояния. Профессиональное выгорание – результат накопленных отрицательных эмоций, которые не получили выхода. И эмоциональная «разрядка» в таких случаях просто необходима.

Чтобы такого не происходило с сотрудниками, крупные компании тратят большие деньги на «профилактику» – организовывают корпоративные мероприятия, путешествия и другие развлечения. Это помогает сотрудникам поддерживать эмоциональный тонус, а значит, и рабочую эффективность.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

Профессиональное выгорание может быть вызвано разными причинами, к которым относятся такие:

Постоянное вынужденное общение с людьми, среди которых встречаются и крайне недоброжелательные. С этой проблемой чаще других сталкиваются врачи, педагоги, социальные работники.

Постоянное изменение условий работы, непредсказуемая смена обстоятельств и стрессовые ситуации. Нередко в таких ситуациях сотрудники остро ощущают свою некомпетентность.

Проблемы профессионального характера и неудовлетворительные условий труда (недостаточный уровень заработной платы, плохое состояние рабочего места, отсутствие необходимого оборудования);

Работа «на износ». Если работнику приходится работать на пределе возможностей (часто – сверхурочно), постоянно находясь в стрессе, то такое напряжение обязательно приведет к эмоциональному истощению.

Рутина. Ежедневные задачи у большинства сотрудников изо дня в день остаются одинаковыми. Через какое-то время глаза «замыливаются» и внимание «притупляется». Из-за этого возникает непреодолимое желание что-то изменить.

Внутриличностный конфликт. Если человек выполняет работу, которая вступает в разрез с его принципами или убеждениями, он не сможет достигать высоких результатов в выбранной сфере и постепенно потеряет интерес к работе.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ?

Если вы заметили у себя признаки профессионального выгорания, не стоит отчаиваться – от этого не застрахован ни простой клерк, ни большой начальник. Если все же вы хотите сохранить интерес к своему делу, то придерживайтесь рекомендаций психологов:

Никогда не забывайте об отдыхе.Именно к этой стандартной рекомендации мы часто относимся пренебрежительно. Любой человек хоть раз говорил себе «Закончу сегодня этот проект, а спать лягу позже», «В обеденный перерыв лучше закончу вчерашний отчет», «Какой отпуск, если у меня столько «хвостов?». Но именно так и накапливаются стресс, напряжение и усталость. Поэтому начать борьбу с профессиональным выгоранием лучше с отпуска. Если нет возможности отправиться в путешествие, попробуйте ограничиться пикниками на природе, прогулками в лесу, катанием на лыжах, посещением спа или боулинга.

Измените рабочую обстановку. Попробуйте внести изменения на своем рабочем месте. Наведите порядок за рабочим столом: выбросьте мусор, избавьтесь от старых бумаг и ненужных предметов. Оставшиеся вещи разложите по местам. Попробуйте придать индивидуальность своему рабочему месту: фотографии, календари, памятные вещицы. Необходимо сделать окружающую вас обстановку приятной, чтобы возникло желание находиться на рабочем месте.

Разделите свое время. Понятие «рабочее время» существует не просто так. Старайтесь распределять свое время так, чтобы работать только на рабочем месте и только в рабочие часы. Иначе все ваши дела «поплывут».

Учитесь новому. Внести нотку разнообразия в рутину рабочего процесса поможет обучение. Кроме борьбы с профессиональным выгоранием, вы параллельно повысите свою ценность как сотрудника. Подумайте, каких знаний и навыков вам не хватает для более успешной деятельности? Таким образом, вы отдохнете, обучаясь, а заодно познакомитесь с новыми людьми.

Разнообразьте внерабочее время. Спорт, благодаря выработке «гормонов счастья», способствует повышению настроения и снижению уровня стресса. Вы можете заняться йогой, танцами, единоборствами, плаванием, бегом и многим другим. Попробуйте немного изменить свой образ жизни.

Делегируйте полномочия. Один человек не в состоянии выполнять абсолютно все функции и принимать абсолютно все решения. Поэтому очень важно и полезно делегировать свои полномочия. Иногда это помогает не только снизить нагрузку, но и повысить эффективность труда и коллектива в целом.

Не забывайте про личностный рост. Рост должен быть не только профессиональным, но и личностным. Психологи описывают ряд качеств, наличие которых существенно снижает риск появления профессионального выгорания. К ним относятся уверенность в себе и своих способностях, высокая самооценка, стрессоустойчивость, открытость, самостоятельность, высокая мобильность, позитивное мышление. Вы можете развивать в себе эти качества.

ПОДУМАЙТЕ О СМЕНЕ РАБОТЫ

Самое радикальное и в то же время действенное средство от профессионального выгорания – смена работы. Решиться на такую кардинальную перемену не просто. Но этот вариант может быть вашим последним выходом, если ваше начальство неадекватно, а ваша нынешняя компания вас абсолютно не устраивает. Порой приходится менять не только работу, но и сферу деятельности.

Преодолеть профессиональное выгорание помогает тщательный анализ собственных возможностей и активная жизненная позиция. Однако если вы начинаете испытывать к выполняемой работе отвращение – лучшим решением будет разговор с начальством и поиск новой работы. Возможно, результатом таких серьезных перемен станет более высокая должность на новом месте работы или новая профессия с более интересными обязанностями. Главное, чтобы ваша новая работа приносила вам удовлетворение и, конечно же, достойный доход.

Источник: etcetera.media

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