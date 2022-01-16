Программа єПідтримка: сколько потратили украинцы

Уже 8,2 млн человек открыли карточки в банках для получения денежных средств по программе єПідтримка.

Украинцы потратили свыше 1,3 млрд гривен в рамках программы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 16 января.

«Уже свыше 1,3 млрд гривен потратили украинцы в рамках президентской программы єПідтримка. Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты», – отметил глава правительства.

В то же время 7 млн ​​человек подали заявки в Дії на получение 1000 гривен.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала программа єПідтримка. До 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могли подать заявку на получение тысячи гривен.

Источник: Корреспондент

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