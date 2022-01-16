Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:00
Просмотров: 229

Программа єПідтримка: сколько потратили украинцы

Программа єПідтримка: сколько потратили украинцы

Уже 8,2 млн человек открыли карточки в банках для получения денежных средств по программе єПідтримка.

Украинцы потратили свыше 1,3 млрд гривен в рамках программы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 16 января.

«Уже свыше 1,3 млрд гривен потратили украинцы в рамках президентской программы єПідтримка. Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты», – отметил глава правительства.

В то же время 7 млн ​​человек подали заявки в Дії на получение 1000 гривен.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала программа єПідтримка. До 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могли подать заявку на получение тысячи гривен.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 