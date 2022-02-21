Программист создал дешифратор «замыленного» текста

Для сохранения конфиденциальности часто используется пикселизация — «размазывание» текста на отдельные точки. Но как оказалось, этого может быть недостаточно для сохранения тайны переписки. Специалист по кибербезопасности Дэн Петро разработал программный инструмент, с помощью которого можно без особых усилий восстанавливать «замыленные» символы.

Идея создания алгоритма пришла к энтузиасту после того, как IT-компания Jumpsec Labs запустила конкурс по расшифровке пикселизованного текста. Хотя на рынке уже есть решения, способные улучшать пиксельные изображения людей или пейзажей, для мелких символов вроде букв они не подходят. Поэтому специалист решил создать собственный инструмент — и его затея увенчалась успехом.

Алгоритм с открытым исходным кодом под названием Unredacter уже доступен для скачивания на GitHub. Публикуя своё детище, специалист порекомендовал пользователям больше не применять для скрытия информации пикселизацию или размытие. По его словам, лучшим способом защиты будут чёрные полосы, полностью закрывающие текст. https://github.com/bishopfox/unredacter

Источник: internetua.com

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