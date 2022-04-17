Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:45
Просмотров: 106

Производство российского оружия на паузе, работников заводов отправляют в отпуск или на войну - сообщает разведка

Производство российского оружия на паузе, работников заводов отправляют в отпуск или на войну - сообщает разведка

● Мощности «Ульяновского механического завода» остановлены. УМЗ – производитель средств противовоздушной обороны для сухопутных войск (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»).

● Причина – использование большого количества комплектующих поставляемых Германией. Но после вторжения на территорию Украины любое сотрудничество остановлено.

● Продолжать производство сами по себе завод не может, поскольку в ходе техпроцесса не используется «практически ничего российского».

● Руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (Казахстан). Такие схемы приводят к удорожанию комплектующих из-за необходимости платить по странам-посредникам. А это не предусмотрено бюджетом, и увеличить его невозможно.

● У работников выбор: неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине.

Источник: https://t.me/c/1248149892/14268

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 17.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:48    117
Зеленский: «Я не верю миру, после того, что мы увидели в Украине»
Сегодня 17:58    143
Google, JPMorgan та інші американські фірми тікають з Росії до Дубая - WSJ
Сегодня 17:33    119
Цена вторжения: СМИ сравнили затраты рф на войну в Сирии и Украине
Сегодня 17:22    154
Герої не вмирають!
Сегодня 12:00    237
Щиро вітаємо вогнеборців, пенсіонерів та ветеранів пожежної охорони з професійним святом!
Сегодня 11:58    151
Харьковчан просят без необходимости не выходить на улицы
Сегодня 11:44    372
На неділю не погодили жодного гуманітарного коридору – Верещук
Сегодня 11:30    150
Почти полтора миллиона человек на востоке Украины остались без доступа к безопасной воде, – ЮНИСЕФ
Сегодня 11:17    195
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.04
Сегодня 10:56    169
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 