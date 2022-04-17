Производство российского оружия на паузе, работников заводов отправляют в отпуск или на войну - сообщает разведка

● Мощности «Ульяновского механического завода» остановлены. УМЗ – производитель средств противовоздушной обороны для сухопутных войск (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»).

● Причина – использование большого количества комплектующих поставляемых Германией. Но после вторжения на территорию Украины любое сотрудничество остановлено.

● Продолжать производство сами по себе завод не может, поскольку в ходе техпроцесса не используется «практически ничего российского».

● Руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (Казахстан). Такие схемы приводят к удорожанию комплектующих из-за необходимости платить по странам-посредникам. А это не предусмотрено бюджетом, и увеличить его невозможно.

● У работников выбор: неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине.

Источник: https://t.me/c/1248149892/14268

Новости портала «Весь Харьков»