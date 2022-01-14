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Прокуратура через суд хочет отменить договор аренды участка под постройку многоэтажки
Строительные роботы в районе улицы Новоалександровской не ведутся.
У застройщика, получившего в аренду этот земельный участок, нет разрешительных документов, и пока действует договор аренды горсовет не может передать участок другому застройщику. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре со ссылкой на руководителя Киевской окружной прокуратуры Эдуарда Новикова.
Оценочная стоимость земельного участка свыше 45 млн грн. Иск подан в Хозяйственный суд Харьковской области.
Горсовет передал этот участок в аренду ООО в 2007 году.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
Темы: прокуратура, харьков
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