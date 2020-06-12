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Прокуратура через суд вимагає повернути державі сільгоспугіддя вартістю понад 15 млн грн

Прокуратура через суд вимагає повернути державі сільгоспугіддя вартістю понад 15 млн грн

Дергачівською місцевою прокуратурую направлено до Краснокутського районного суду Харківської області дві позовні заяви про повернення у власність державі сільськогосподарських земель вартістю понад 15 млн грн.

Як розповів в.о. керівника місцевої прокуратури Спартак Борисенко, місцевий фермер, звертаючись до Головного управління Держземагентсва в Харківській області із заявою про надання йому в оренду земельних ділянок без проходження процедури земельних торгів, приховав інформацію, що вже є власником та керівником сільськогосподарських підприємств, у тому числі фермерських господарств, видами діяльності яких є вирощування сільськогосподарських культур та які уже використовують надані їм у користування земельні ділянки.

У зв’язку з цим місцевою прокуратурою до суду подано позовні заяви на загальну суму понад 15 млн грн про скасування наказів ГУ Держгеокадастру у Харківській області та визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок і повернення таких земельних ділянок у відання держави.

На даний час провадження у справах відкриті, судовий розгляд триває.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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