Прокуратура через суд вимагає повернути державі сільгоспугіддя вартістю понад 15 млн грн

Дергачівською місцевою прокуратурую направлено до Краснокутського районного суду Харківської області дві позовні заяви про повернення у власність державі сільськогосподарських земель вартістю понад 15 млн грн.

Як розповів в.о. керівника місцевої прокуратури Спартак Борисенко, місцевий фермер, звертаючись до Головного управління Держземагентсва в Харківській області із заявою про надання йому в оренду земельних ділянок без проходження процедури земельних торгів, приховав інформацію, що вже є власником та керівником сільськогосподарських підприємств, у тому числі фермерських господарств, видами діяльності яких є вирощування сільськогосподарських культур та які уже використовують надані їм у користування земельні ділянки.

У зв’язку з цим місцевою прокуратурою до суду подано позовні заяви на загальну суму понад 15 млн грн про скасування наказів ГУ Держгеокадастру у Харківській області та визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок і повернення таких земельних ділянок у відання держави.

На даний час провадження у справах відкриті, судовий розгляд триває.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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