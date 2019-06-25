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Прокуратура через суд вимагає повернути з незаконного користування сільгоспземлі на 12 млн. грн.

Прокуратура через суд вимагає повернути з незаконного користування сільгоспземлі на 12 млн. грн.

Первомайська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду області з позовом про повернення державі 45 га сільськогосподарських земель.

Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Костянтин Щербак, зазначену ділянку в 1993 році отримав на праві постійного користування громадянин. Земля виділялася для створення фермерського господарства, яке незабаром розпочало свою роботу.

У 2009 році користувач землі помер. Відповідно до вимог законодавства, з цього моменту втратив чинність державний акт на ділянку. Спадкових прав у такому випадку законом не передбачено, тому землі мали знову стати державною власністю.

Проте співзасновниця фермерського господарства продовжила засівати ділянку та користуватися нею, фактично не маючи на це жодних законних підстав.

Наразі з метою повернення земель вартістю понад 12 млн.грн. державі прокуратура звернулася з відповідним позовом до суду.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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