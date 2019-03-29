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Прокуратура Київської області запобігла ухиленню від сплати митних платежів при ввезені товарів вартістю 10 млн грн

Прокуратура Київської області запобігла ухиленню від сплати митних платежів при ввезені товарів вартістю 10 млн грн

Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП у Київській області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Київської митниці ДФС за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України упереджено потрапляння на ринок України не розмитненого товару.

В ході досудового розслідування здійснюється документування протиправної діяльності службових осіб Київської митниці ДФС при переміщенні окремими суб’єктами господарювання через митний кордон України товарів поза митним контролем, оформлення їх з мінімізацією митних платежів шляхом використання підроблених документів.

Під час обшуків, та огляду складів на території вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» виявлено високоліквідні не розмитнені товари (мобільні телефони, медичне обладнання, деталі для електронних сигарет) на суму близько 10 млн грн, однак в товарно-супровідних документах вказано, що це лише аксесуари до мобільних телефонів.

На теперішній час перевіряється версія слідства щодо спроби переміщення працівниками митниці та суб’єктами господарювання товарів поза митним контролем.

У кримінальному провадженні призначено судові експертизи. Після завершення експертиз та зібрання інших доказів буде прийнято рішення про притягнення винних осіб до відповідальності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Прокуратура Київської області запобігла ухиленню від сплати митних платежів при ввезені товарів вартістю 10 млн грн

Прокуратура Київської області запобігла ухиленню від сплати митних платежів при ввезені товарів вартістю 10 млн грн

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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