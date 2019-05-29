Прокуратура Луганської області довела у Верховному Суді незаконність використання приміщення навчального закладу

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу заступника прокурора Луганської області, скасувавши рішення Господарського суду Луганської області та постанову Східного апеляційного господарського суду про відмову в задоволенні позову про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності.

Варто зазначити, що одне з приміщень ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» площею майже 92 кв м вартістю 173 тис грн тривалий час на підставі договору оренди використовувалось як офісне приміщення охоронної фірми.

Прокуратура наполягала, що зазначене суперечить ч. 5 ст. 63 Закону України «Про освіту», ч.2 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». При укладенні договору не дотримано порядку, визначеного ч. 4 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», оскільки чинним законодавством встановлена заборона на використання приміщень з іншою метою, не пов’язаною з навчально-виховним процесом, що стало підставою для визнання правочину недійсним.

Суд касаційної інстанції вказав, що судами попередніх інстанцій не досліджено належним чином наявні в матеріалах справи докази та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 27.05.2019 позовні вимоги прокурора задоволено в повному обсязі.

Завдяки принциповій позиції прокуратури Луганської області приміщення навчального закладу використовуватиметься за призначенням.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

Источник: gp.gov.ua

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