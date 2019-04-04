Прокуратура Полтавської області повернула державі з незаконної приватної власності Кобеляцький комбінат хлібопродуктів вартістю 53 млн грн

За позовними вимогами прокуратури Полтавської області судом визнано незаконним відчуження у приватну власність майнового комплексу філії Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кобеляцький комбінат хлібопродуктів» загальною площею 64 тис м кв м вартістю 53 млн гривень.

У 2012 році виконавчий комітет Бутенківської сільської ради своїм рішенням надав у приватну власність філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» нежитлові будівлі та споруди місцевого комбінату хлібопродуктів та видав 2 свідоцтва про право приватної власності на це нерухоме майно. Як результат, хлібоприймальне підприємство перейшло у власність приватної структури. При цьому зміна форми власності відбулася без правових підстав.

Зазначені рішення та свідоцтва про право власності видані за відсутності документів, що підтверджують зміну форми власності зазначеного цілісного майнового комплексу з державної на приватну.

Відповідно до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 року Кобеляцький комбінат хлібопродуктів не підлягає приватизації, а у Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, зазначене підприємство відсутнє. Таким чином, майно вказаного підприємства не могло бути приватизоване або корпоратизоване чи включене до статутного фонду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

Источник: gp.gov.ua

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