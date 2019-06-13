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Прокуратура в суді вимагає від недобросовісного орендаря повернути місту землі вартістю понад 10 млн. грн.

Прокуратура в суді вимагає від недобросовісного орендаря повернути місту землі вартістю понад 10 млн. грн.

Харківська місцева прокуратура № 1 направила до господарського суду області позов про повернення до земель запасу міста ділянки вартістю понад 10 млн. грн.

Як розповіла керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, йдеться про земельну ділянку площею близько 0,3 га по вул. Ахсарова у Харкові.

Зазначену територію у 2005 році отримало в оренду приватне підприємство. За умовами договору фірма мала збудувати на ділянці центр дитячого дозвілля та автостоянку. Проте будівництво до цього часу так і не розпочалося. А з грудня 2015 року орендар взагалі перестав сплачувати кошти за землю.

У зв’язку з цим місцева прокуратура звернулася до суду з вимогою про розірвання договору оренди та повернення ділянки до земель запасу міста.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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