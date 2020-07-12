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Прокуратура вимагає скасувати рішення тендерного комітету про закупівлю робіт вартістю понад 44 млн грн у місті Куп'янськ

Прокуратура вимагає скасувати рішення тендерного комітету про закупівлю робіт вартістю понад 44 млн грн у місті Купянськ

Ізюмською місцевою прокуратурою до суду направлено позов про визнання незаконним та скасування рішення тендерного комітету, а також визнання недійсним договору на закупівлю робіт з очікуваною вартістю понад 44 млн грн.

Як розповів в. о. заступника керівника Ізюмської місцевої прокуратури Денис Коновалюк, при вивченні даних електронної системи «РroZorro» встановлено, що замовник, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва, провів відкриті торги, предметом закупівлі яких визначено роботи з реконструкції самопливного каналізаційного колектора на одній з вулиць міста Куп'янськ. Вартість закупівлі складає понад 44 млн грн.

Встановлено, що пропозиція переможця торгів не відповідала умовам тендерної документації, зокрема, ТОВ не має в користуванні або на праві власності необхідної техніки для проведення робіт, а строк дії поданого дозволу на виконання робіт, передбачений тендерною документацією, закінчився майже одразу після проведення торгів.

Вказані порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Наразі судовий розгляд триває.

Довідково: ТОВ, пропозицію якого безпідставно визнано такою, що відповідає тендерній документації, фігурує у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість): під час виконання робіт з реконструкції мереж водопостачання завищено вартість та обсяги виконаних робіт на понад 1 млн грн. На даний час обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду перебуває на розгляді в суді.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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