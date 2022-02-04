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Прокуратура вимагає стягнути майже 3,5 млн грн за користування земельною ділянкою, на якій розташований супермаркет відомої мережі

Прокуратура вимагає стягнути майже 3,5 млн грн за користування земельною ділянкою, на якій розташований супермаркет відомої мережі

Київською окружною прокуратурою м. Харкова до Господарського суду Харківської області подано позов в інтересах громади міста в особі Харківської міської ради до підприємства про стягнення майже 3,5 млн грн безпідставно збережених коштів.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, встановлено, що на підставі передавального акту у жовтні 2020 року спільне українсько-американське підприємство отримало від одного з приватних товариств нежитлову будівлю, розташовану в районі станції метро Київська. Наразі будівля, в якій знаходиться супермаркет, належить на праві приватної власності підприємству.

Водночас, право користування земельною ділянкою площею понад один гектар, на якій розміщується будівля, до теперішнього часу не оформлено та не зареєстровано. Таким чином, підприємство використовує вказану земельну ділянку безоплатно усупереч ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України.

Вказані порушення стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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