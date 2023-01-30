Прокуратура вимагає від підприємства в Чугуївському районі привести в належний стан протирадіаційне укриття

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області до суду направлено позовну заяву до підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту, а саме протирадіаційного укриття, у придатний стан для використання за цільовим призначенням.

В умовах діючого на території України воєнного стану надзвичайно важливого значення набуває питання використання об’єктів цивільного захисту, тобто інженерних споруд, призначених для захисту населення від небезпеки.

У ході вивчення стану законності у сфері використання та забезпечення об’єктів цивільної оборони виявлено низку порушень щодо утримання захисної споруди, яка перебуває на балансі підприємства, розташованого в Чугуївському районі. Провідним інспектором Зміївського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області виявлено, що протирадіаційне укриття не забезпечено системами пожежної автоматики і сигналізацією, а первинні засоби пожежогасіння відсутні.

Крім того, системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди перебували в неналежному технічному стані, споруду не оснащено засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв’язку тощо.

Щодо виявлених порушень органами контролю складено відповідний припис. Однак підприємство так і не усунуло порушення та не організувало безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз.

Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою до Харківського окружного адміністративного суду позовної заяви в інтересах Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації. Наразі судом відкрито провадження.

Агентство Телевидения Новости