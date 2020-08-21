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Прокуратура вимагає визнати недійсними результати аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, вартість яких оцінюється у понад 8 млрд грн

Прокуратура вимагає визнати недійсними результати аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, вартість яких оцінюється у понад 8 млрд грн

Дергачівська місцева прокуратура звернулась до господарського суду Харківської області з позовом про визнання незаконними та скасування протоколу проведення аукціону, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, спеціального дозволу на користування надрами та угоди про умови користування надрами, вартість яких оцінюється у понад 8 млрд грн.

Місцевою прокуратурою встановлено, що Державною службою геології та надр України у 2016 році проведено аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами. Балансові запаси земельної ділянки площею понад 2,5 тис. га складають майже 1,5 млрд м3 газу та понад 320 тис. тонн нафти.

За результатами проведення аукціону підприємству-переможцю видано спеціальний дозвіл на користування надрами та укладено угоду про умови користування ними.

У подальшому рішенням Антимонопольного комітету України дії підприємств–учасників аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами визнано антиконкурентними та такими, що порушили вимоги Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме в ході аукціону допущена змова учасників з метою спотворення його результатів.

Не погодившись з вищевказаним рішенням, підприємство оскаржило його в порядку господарського судочинства. За результатами судового розгляду постановою Верховного Суду рішення Антимонопольного комітету України визнано законним. Це стало підставою для звернення місцевої прокуратури до суду з відповідним позовом.

У разі задоволення позову у відання держави буде повернуто зазначені природні ресурси, що дасть можливість у подальшому провести прозорий аукціон з продажу спеціального дозволу на їхнє користування.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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