Прокуратурою виявлено порушення законодавства у сфері публічних закупівель

Харківською місцевою прокуратурою № 1 направлено позовну заяву до господарського суду Харківської області про визнання незаконним та скасування рішення тендерного комітету та визнання недійсним договору про закупівлю послуг.

Як повідомила керівник Харківської місцевої прокуратури Катерини Шевцової, за результатами моніторингу веб-порталу «Прозоро» виявлено порушення законодавства в сфері публічних закупівель при здійсненні одним з департаментів Харківської міської ради закупівлі послуг з обслуговування та ремонту транспортної інфраструктури міста на 41 млн гривень.

Так, місцевою прокуратурою встановлено, що департаментом Харківської міської ради невірно обрано процедуру закупівлі та замість конкурентних торгів обрано переговорну процедуру, що унеможливило подання своїх пропозицій іншими учасниками торгів та подальшого укладення договору на максимально вигідних умовах з найнижчими цінами.

Водночас, обидва учасника закупівлі знаходяться під спільним контролем з боку Харківської міської ради, тобто, в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», є пов’язаними особами, що є навпаки підставою для відхилення пропозиції учасника, а не визнання його переможцем.

Наразі судом відкрито провадження по справі.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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