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Промислове виробництво в Україні у червні знизилося на 5,6%

Промислове виробництво в Україні у червні знизилося на 5,6%

Протягом червня 2020-го року промислове виробництво в Україні скоротилося на 5,6% у порівнянні з червнем 2019 року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Державну службу статистики.

По відношенню до травня, у червні промислове виробництво зросло на 4,1%. Всього з початку року падіння промислового виробництва становило 8,3%. Найбільше падіння зафіксовано у переробній промисловості – на 9,6%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів падіння становило 6,3%.

Протягом січня-червня 2020-го року в Україні було видобуто на 22,6% менше кам’яного вугілля, на 5,6% менше агломерованих залізних руд та концентратів. На 3,7% зменшився видобуток природного газу, на 0,6% менше сирої нафти. Газового конденсату було виготовлено на 4,2% більше.

Також майже на третину (27,7%) за зазначений період знизилося виробництво керамічної цегли. Виробництво чавуну знизилося на 2,7%, а цементу зросло на 3,2%. Обсяги виробленої електроенергії впали на 11,4%.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов

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