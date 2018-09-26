Прорыв в мире моды: Michael Kors купил Versace

Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors купил итальянский дом моды Versace за 1,83 млрд евро.

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ. Michael Kors будет переименована в Capri Holdings Limited после окончательного перехода Versace. Семья Версаче сохранит свою роль в компании, а Донателла сохранит должность креативного директора. Генеральным директором останется Джонатан Акеройд. Члены семьи Версаче получат долю в Capri Holdings Limited общей стоимостью 150 млн евро.

МНЕНИЕ. «Мы уверены, что преимущества брендов Michael Kors и Jimmy Choo, а также приобретение Versace, создают основу для наращивания прибыли и выручки объединенной группы на многие годы вперед», – заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол.

По словам Айдола, компания привержена инвестициям в развитие бренда Versace и рассчитывает вывести его на годовую выручку в размере более $2 млрд.

СПРАВКА. Дом Versace был основан в 1978 году в Милане. Специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса «люкс» – от модной одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Versace известен своим эпатажным стилем, в частности, смелым использованием леопардового принта. Сеть Versace включает в себя 200 бутиков в крупных городах и свыше 1,5 тыс. оптовых дистрибьютеров по всему миру.

ОТМЕТИМ. Если сравнивать цену, которую заплатил Michael Kors за Versace, то модный дом не входит даже в десятку самых дорогих брендов мира. По состоянию на 2017 год самым дорогим брендом является Louis Vuitton. Он стоит $28,1 млрд. В первую пятерку входят Nike ($26,3 млрд), H&M ($15,3 млрд), Gucci ($12,4 млрд), Hermes ($10,6 млрд). Также в десятке Zara ($9,4 млрд), Coach – ($8,6 млрд), Prada ($7,3 млрд), Chanel ($6,8 млрд) и Ralph Lauren ($6,6 млрд).

Источник: http://etcetera.media

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