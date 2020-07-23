Prostobank Awards-2020: Ощадбанк у другому кварталі лідирує за трьома кредитними продуктами

Кредитні продукти Ощадбанку «На купівлю нерухомості на вторинному ринку», «Кредит під іпотеку» та автокредит «Ощад драйв» отримали перемогу у другому кварталі в регулярному дослідженні пропозицій понад 20 найбільших банків України Prostobank Awards-2020.

Автокредит «Легкий» отримав друге місце.

Загалом за перше півріччя 2020 року Ощадбанк видав близько 1850 автокредитів на суму понад 850 млн грн.

«Кредит під іпотеку» другий рік поспіль залишається найкращою пропозицією для українців на ринку банківських послуг. Цього року Ощадбанк зробив умови більш доступними для клієнтів та зменшив ставку на 1-4 процентні пункти. Тепер вона стартує від 13,99%.

Основні переваги продукту: сума – до 70% вартості забезпечення, можливість встановлення відновлюваної кредитної лінії на строк до 2 років, фіксована процентна ставка.

За перше півріччя 2020 року було видано 180 кредитів під іпотеку на суму більше 87,4 млн грн.

Також лідером другого кварталу у Prostobank Awards-2020 став кредитний продукт Ощаду «Нерухомість на вторинному ринку». Переваги: фіксована процентна ставка, відсутність прихованих комісій, зручність погашення. Протягом першого півріччя 2020 року Ощадбанк видав 220 таких кредитів на суму 124,3 млн грн.

Як відомо, Ощадбанк єдиний на ринку пропонує найнижчу фіксовану відсоткову ставку на весь термін користування кредитом. Нещодавно запрацювала унікальна програма іпотечного кредитування від Ощаду «Звісно, 9,99».

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.

Прес-служба Ощадбанку

Новости портала «Весь Харьков»