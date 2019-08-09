Простой способ всегда находить время на важные задачи

Вам потребуется только календарь и немного самоорганизации.

У каждого из нас есть цели, которых мы хотим достичь. Но часто нам что-то мешает: жизненные обстоятельства, бытовые дела, забота о детях, рабочие вопросы. Однако, даже если у вас плотный график, есть способ достигать большего. Он называется «временные блоки», и для него нужен лишь календарь на смартфоне, планшете или компьютере.

Временные блоки — это метод организации времени, при котором вы заранее выделяете определённые часы на какие-то важные задачи. И в эти интервалы не занимаетесь ничем другим. Вообще.

Это может показаться очевидным и бесполезным: вы и так каждый день посвящаете время каким-то вещам, зачем нужно превращать это в целый ритуал? Всё дело в том, что использование временных блоков исключает из процесса самоорганизации факторы вроде забывчивости и рассеянности.

Наверняка у вас были ситуации, когда вы запланировали какую-то цель на год или месяц, но за выбранный период так и не приблизились к ней. Жизнь современного человека очень насыщенна, и забыть о поставленных задачах очень легко. Используя временные блоки, вы избавляете себя от необходимости всё помнить. Все дела занесены в календарь, и, чтобы понять, что делать дальше, нужно лишь открыть приложение.

Помимо этого, временные блоки помогают приоритизировать цели. Вместо того чтобы весь день распыляться на разные мелочи, вы концентрируетесь на тех вещах, которые сами выбрали. Все менее важные задачи остаются на потом. Больше не будет ситуаций, когда вы собирались заняться каким-то проектом, но вдруг вспомнили, что нужно сходить в магазин, а после решили приготовить еду, затем получили важное письмо… И в результате провели весь день в сиюминутных заботах, так и не приблизившись к цели.

Вот несколько советов, которые помогут использовать временные блоки эффективнее:

Каждый вечер посвящайте по 10 минут планированию следующего дня.

Если какая-то задача повторяется каждый день, неделю или месяц, создайте блоки с функцией повтора. Так вы избавите себя от необходимости постоянно помнить об этом деле.

Не забивайте задачами всё время. Оставляйте хотя бы по полчаса между блоками, чтобы отдохнуть. Никто не может быть продуктивным 10 часов подряд.

Всегда закладывайте больше времени, чем вам кажется нужным: задачи имеют свойство растягиваться. В худшем случае у вас появятся лишние минуты на отдых.

Источник: lifehacker.ru

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