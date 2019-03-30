Протягом 2 місяців 2019 року роботодавцям-порушникам донараховано до сплати 157 млн гривень

З початку 2019 року роботодавцям, які порушували податкове законодавство при виплаті заробітної плати та інших доходів фізичним особам, донараховано до сплати понад 82 млн грн. податку на доходи фізичних осіб, понад 68 млн грн єдиного внеску та майже 7 млн грн військового збору.

Загалом під час перевірок порушення законодавства встановлено в 43,1 відс. перевірених суб’єктів господарювання.

За рахунок вжитих заходів податкового контролю було виявлено близько 4,6 тис. найманих осіб, праця яких використовувалася роботодавцем без оформлення трудових відносин.

Фахівці ДФС у складі робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створених за ініціативою місцевих органів виконавчої влади, здійснювали обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних та фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності. За результатами проведеної роз’яснювальної роботи роботодавці уклали додатково 29,1 тис. трудових угод з найманими працівниками.

За результатами вжитих органами ДФС заходів залучено до державної реєстрації 3,4 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації. До бюджетів додатково сплачено понад 2,3 млн грн податків та зборів та 2,7 млн грн єдиного внеску.

Источник: sfs.gov.ua

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