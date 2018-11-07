Протягом дев’яти місяців реалізація харчових продуктів зросла на понад 10%

Протягом дев’яти місяців 2018 року в Україні спостерігається зростання обсягів реалізації харчової переробленої продукції.

Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляють в аналітичному департаменті Української аграрної конфедерації (УАК), передає Agravery.

Так, протягом січня – вересня 2018 року харчової продукції було реалізовано на суму 302338,6 млн грн, що становить 16% від загального обсягу реалізації всієї реалізованої промислової продукції. Обсяг реалізованої харчової продукції протягом січня – вересня 2018 року за межі країни оцінюється 86910,9 млн грн. У минулому році протягом аналогічного періоду харчової продукції реалізували на 272679,5 млн грн, що на 10,8% менше.

Якщо порівнювати обсяги реалізації в розрізі товарних позицій, то виробленого м’яса та м’ясних продуктів збули на 55381,6 млн грн, що на 22,2% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, реалізація молочних продуктів зросла на 12,9% до 43350,1 млн грн, хліба та хлібобулочних виробів — на 9,6% до 24373,1 млн грн,а цукру — на 5,1% до 9328,7 млн грн.

Але аналізуючи обсяги реалізації, варто звернути увагу й на індекси цін, які у січні-вересні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли в загальному для харчової преробної продукції (включаючи напої та тютюнові вироби) на 10%.

В розрізі категорій, індекс для м’яса та м’ясних продуктів піднявся на 15,1%, молочних продуктів — на 13,4%, хліба та хлібобулочних виробів – на 14,4%, в той же час індекс цін для цукру знизився на 16,7%.

З цього можна зробити висновок, що зростання обсягів реалізації в грошовому вираженні може бути наслідком зростання цін, а не реальним збільшення обсягів виробництва та продажу продукції.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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