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Протягом з 12-26 серпня пройде е-голосування за кандидатів до Громадської ради Мінцифри

Протягом з 12-26 серпня пройде е-голосування за кандидатів до Громадської ради Мінцифри

Повідомляємо про дати рейтингового електронного голосування за склад Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації України.

Склад Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації України буде сформовано шляхом рейтингового електронного голосування, яке відбудеться в період з 12 серпня до 26 серпня 2020 року. Проголосувати за обраних кандидатів можна на сайті Міністерства цифрової трансформації України в розділі "Громадська рада".

Ознайомитися із кандидатами до Громадської ради можна за цим посиланням. https://drive.google.com/drive/folders/1O44Jk7TPgZJSm62xtV5AVLTIFR5R195v?usp=sharing

Офіційне повідомлення розміщене тут. https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-dati-rejtingovogo-elektronnogo-golosuvannya-za-sklad-gromadskoyi-radi-pri-ministerstvi-cifrovoyi-transformaciyi-ukrayini

Источник: thedigital.gov.ua

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