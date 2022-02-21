Проверяем квартиру перед покупкой – советы экспертов

Собираетесь приобрести квартиру, но боитесь, что не справитесь с выбором? Это не повод обращаться риелторам, которые вряд ли помогут с осмотром жилья, но возьмут немалый процент при оформлении купли-продажи. Оптимальным выбором будет поиск квартиры на онлайн-сервисе OLX. Там вы найдете немало предложений с выгодными условиями. Что касается проверки жилья, мы поможем с этим, поделившись советами профессионалов в области недвижимости.

Этапы выбора и осмотра квартиры перед покупкой

Если вы собрались купить 2 комнатную квартиру Харьков Салтовка, сервис предложит широкий выбор недвижимости в различных районах города. При этом ее покупка должна состоять из трех этапов:

Поиск недвижимости. Осмотр жилья. Оформление документов.

Поиск подходящей квартиры – дело сугубо индивидуальное. Вам стоит заранее составить список критериев, которым должно соответствовать жилье, после чего вы сможете отсеивать предложения, не подходящие по расположению, планировке, квадратуре, инфраструктуре или цене.

Что касается проверки документов и оформления договора купли-продажи, данный этап не может обойтись без услуг юриста по недвижимости. Он не просто грамотно оформит сделку, но также предоставит список документации, которую должен дать владелец.

Правила осмотра жилья

Когда вы нашли один или несколько подходящих вариантов, то можете созваниваться с продавцом и приступать к осмотру недвижимости. Он будет состоять из:

осмотра района и придомовой территории;

проверки квартиры.

В первую очередь определите, насколько качество инфраструктуры, включая транспортную развязку, соответствуют действительности. Также стоит оценить наличие мест для парковки около дома, состояние двора, его безопасность и возможности для отдыха на улице. После этого стоит перейти к оценке состояния подъезда с лифтами и коммуникациями.

В самой квартире вам следует проверить:

состояние труб и электропроводки;

влажность помещения;

герметичность окон и дверей;

отсутствие дефектов на стенах, потолке и в полу;

уровень шумоизоляции;

состояние сантехники.

Не стесняйтесь заглядывать по углам на предмет плесени. От тщательности проверки будет зависеть удобство жизни в квартире. В случае обнаружения недочетов оцените их серьезность. Сразу же сообщите о них владельцу, так как это может стать весомым аргументом для снижения стоимости жилья. Подойдя к делу серьезно, вы без проблем выберете отличную квартиру для жизни.

Новости портала «Весь Харьков»