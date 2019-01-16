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Після новорічних свят знизились ціни на продукти (ВІДЕО)

Після новорічних свят знизились ціни на продукти (ВІДЕО)

М’ясо та ковбаси подешевшали майже на 10%.

За підрахунками Української асоціації постачальників торговельних мереж, напередодні Нового року і Різдва інгредієнти на традиційні «олів’є» та «шубу» подорожчали приблизно на 10-15%. Тож цьогоріч на святковий стіл громадяни витратили в середньому 1750 гривень. Зараз ціни на харківських ринках почали знижуватись. Наприклад, м’ясо та ковбаси подешевшали майже на 10%. За словами продавчині Алли, вартість довелося зменшити через низьку платоспроможність покупців.

Алла Шелест, продавчиня

Після новорічних свят ціна знизилась значно. Відчувається, що люди витратилися, люди економили на хороший святковий стіл. Зараз немає як такої спроможності, як була до Нового року. Гривень на 10-15 подешевшало і м’ясо, і сало.

На ринку кажуть, фрукти та овочі майже не дорожчали перед Новим роком, та і не дешевшають після. Вартість алкоголю також не змінилася. Однак покупців стало менше, бідкаються продавці.

Христина Кузьміна, продавчиня

У нас цена, что перед Новым годом, что на Новый год, что после — не изменялась. У нас как была минимальная цена на вина и алкоголь, так и осталась. На Новый год, конечно, людей гораздо больше. Ну, сейчас немного поменьше, но все равно покупатели есть.

В бюджет країни цьогоріч закладено рівень інфляції у розмірі 7,4%.

Олексій Дорошенко, голова Української асоціації постачальників торговельних мереж

М’ясо буде одним з лідерів у підвищенні цін, але в гривні. Якщо рахувати у відсотках, воно поступиться крупам, картоплі. В середньому м’ясо в цьому році зросте на 10-12%. Ціна на чорний хліб також підскочить, він коштує дорожче, ніж в країнах східної Європи. З цим нічого зробити не можна, бо імпортувати хліб ніхто не буде.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлія Бойко

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