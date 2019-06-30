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"Північний потік-2" хочуть побудувати в обхід територіальних вод Данії

Північний потік-2 хочуть побудувати в обхід територіальних вод Данії

Як відомо, уряд Данії досі не розглянув і не дав дозвіл на зведення "Північного потоку-2" на території своєї країни.

Компанія-оператор "Північного потоку-2" відкликала свою заявку на прокладення газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії. Повідомлення про це розповсюдила прес-служба компанії, пише DW.

Компанія-оператор надіслала данському енергетичному агентству офіційного листа з відмовою від будівництва газопроводу на території королівства. Маршрут мав пролягати на південний-схід від острова Борнхольм. Утім уряд Данії досі не розглянув і не дав дозвіл на зведення "Північного потоку 2" на території своєї країни.

Компанія-оператор уже запропонувала два альтернативні маршрути. Вони будуть прокладені через міжнародні води і не потребують отримання дозволу від Копенгагена.

Як відомо, "Північний потік-2" має бути запущений вже наступного року. І постачатиме російське блакитне паливо до Німеччини в обхід Польщі та України. Проти спорудження цього газопроводу виступають Україна, США, а також низка країн – членів ЄС. МЗС Данії очолив противник "Північного потоку-2" і політики Путіна. Раніше Енергетичне агентство Данії попросило у оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2" додаткову екологічну оцінку основного маршруту проходження газопроводу, на південь від острова Борнхольм. У Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", визнали, що ці дії Данії здатні відтермінувати завершення проєкту.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: газ, россия

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