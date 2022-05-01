путин смог одним махом прибить российский автопром

За март 2022 года в России было выпущено 40 900 легковых автомобилей, что на 72,1% меньше, чем в марте 2021 года.

За первые три месяца 2022 года в России выпущено 244 тыс. легковых автомобилей, что на треть меньше, чем в январе-марте 2021 года.

На сегодняшний день в России встали практически все заводы по сборке машин, по причине отсутствия импортных деталей. Без этих деталей машины собрать невозможно.

А что ж так? Это значит, что российский автодром опять становится на колени? Или сразу в коленно-локтевую позу? Но Путин красава! Смог одним махом прибить российский автопром!

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14086

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