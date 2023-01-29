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Путін намагається використати Туреччину, щоб знову продавати газ у ЄС: Росія зазнає нищівних втрат

Путін намагається використати Туреччину, щоб знову продавати газ у ЄС: Росія зазнає нищівних втрат

Росія втратила свій головний ринок збуту газу – ЄС. Їхня частка в європейському імпорті впала з 40% до 10%. Тепер президент РФ Володимир Путін намагається зберегти хоча б частину обігу, намагаючись продавати російський газ через Туреччину.

Про це у своїй колонці для Atlantic Council написала експерт енергетичних ринків Аура Сабадус. Так, ЄС вдалося нагромадити рекордні запаси газу напередодні опалювального сезону. Сховища були заповнені більш як на 90%. При цьому через диверсифікацію, постачання скрапленого газу та аномально теплу погоду обсяги споживання блакитного палива значно скоротилися.

Ціна на газ у Європі впала до 16-місячного мінімуму. Попит на скраплений газ також знизився з боку Китаю, оскільки країна все ще не відновила своєї промисловості після коронавірусу.

"Газпром", можливо, тепер прагне частково відродити свій стан, використовуючи Туреччину як чорний хід. Він планує продавати газ турецькому газовому оператору BOTAS, який потім продаватиме його до Європи як обелений турецький газ", – пише експерт.

І хоча Росія може частково зберегти хоча б частину постачання, стратегічно вони вже програли газову війну. Виявилося, що ЄС може легко впоратися без російських енергоресурсів.

Ситуація у "Газпромі" при цьому стрімко погіршується. Падіння видобутку склало 20% у 2022 році, що є найбільшим річним падінням в історії компанії. "Газпрому" вдалося збільшити експорт газу до Китаю на 5,4 млрд куб. м, але він втратив більшу частину свого європейського ринку у 140 млрд куб. м.

Джерело: news.obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»

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