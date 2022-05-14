путін використовує голод як зброю – німецький міністр

російське керівництво несе відповідальність за створення штучного голоду в різних регіонах світу, а також за те, що в самій Україні люди подекуди голодують під час цієї загарбницької війни.

Про це заявив міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір на спільній пресконференції з українським колегою Миколою Сольским після зустрічі голів аграрних відомств країн G7 у Штутгарті, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це свідома стратегія володимира путіна, який використовує голод як зброю як в Україні, а також за її межами», - заявив Оздемір.

Він нагадав, що Україна надає до 50% пшениці для Всесвітньої продовольчої програми. «Можете собі уявити, що це означатиме, коли ця доля випаде», - зауважив міністр.

Він переконаний, що це – частина плану кремля.

Наразі путін заявляє про рекордні врожаї, але не треба забувати, що частина цього врожаю це те, що росія вкрала в Україні, підкреслив німецький політик. «Це не належить йому, це – праця українських аграріїв», - наголосив Оздемір.

«Війна жахлива сама по собі, але це – особливо огидний компонент усередині війни, коли путін використовує голод. Українці знають це зі свого минулого в Радянському союзі. І те, що люди змушені були переживати під час Голодомору, повторюється зараз жахливим чином. Це – цинічна гра», - підкреслив Оздемір.

Він зазначив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб допомогти українським аграріям врятувати врожай і вивезти його – залізницею, автомобільними шляхами, по Дунаю тощо. «Але ми не можемо компенсувати все, що блокує росія», - визнав політик.

Ця війна та голод, яким вона загрожує, - штучно створена катастрофа. Треба зробити все, аби війна завершилася і путін вивів з території України свої війська, заявив Оздемір. Тому, зазначив він, G7 має стояти на боці України. Політик також запевнив, що країни «Групи семи» допомагатимуть зараз, у розпал війни, а також після її завершення, коли Україна відновить свою територіальну цілісність і треба буде разом відродити та посилити країну.

Сольський зі свого боку зауважив, що росію, яка вбиває людей, не хвилюють ні їхні життя, ні тим більше те, чи голодують вони. Але за путінську війну наразі змушені платити усі люди в світі.

Український міністр очікує «цінового цугцвангу» наприкінці літа - початку осені. В цьому контексті він назвав важливою зустріч у Штутгарті, де було обговорено масштаби проблеми, які є, за оцінками Києва, «набагато гіршими», ніж навіть оцінює FAO, а також шляхи їх вирішення в разі затягування війни.

Сольський також підтвердив, що Україна шукає шляхи експорту врожаю через порти Балтійських країн. Він сам побував нещодавно в Литві та Латвії. В цих країнах є потужні сучасні порти, які мають наразі менше завантаження через втрату російського та білоруського транзиту і були би раді працювати з українським зерном. Але, визнав міністр, «головна проблема – як туди доїхати, є багато нюансів».

Як повідомлялося, глава Мінагрополітики був запрошений до участі профільних міністрів країн G7, яка проходить 13-14 травня у Штутгарті. В центрі уваги зустрічі - війна росії проти Україні та її наслідки для самої України та вплив на продовольчу безпеку в усьому світі.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»