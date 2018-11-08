Работа "Турбоатома" рекомендована на присуждение Госпремии

Комитет по Государственным премиям Украины в области науки и техники по результатам голосования рекомендует присудить Государственную премию Украины в области науки и техники 2018 года работе "Турбоатома", посвященной разработке нового поколения конденсаторов для украинских АЭС.

По информации пресс-службы предприятия, 5 ноября состоялось заседание Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники. На заседании путем голосования было принято решение рекомендовать совместный проект АО "Турбоатом" и НАЭК "Энергоатом" на присуждение Государственной премии в области науки и техники 2018 года. Представленная работа посвящена созданию конденсаторов нового поколения блочно-модульного типа для турбоустановок мощностью 1000 МВт, которые отвечают современным требованиям по энергоэффективности и надежности.

"В ходе разработки и реализации проекта решались сложные научные задачи. В их решении принимали участие не только специалисты "Турбоатома", но и партнеры предприятия: Институт проблем машиностроения, Институт электросварки им. Патона, а также "Энергоатом", который является стратегическим заказчиком и партнером "Турбоатома". В состав группы претендентов на получение премии включены специалисты "Турбоатома", представители "Энергоатома" и сотрудники упомянутых институтов. Следует также заметить, что кроме научных проблем, в работе учтен мировой опыт. При этом, по сравнению с конденсаторами, которые создаются мировыми производителями для других заказчиков, решения, использованные "Турбоатомом", отличаются новизной", - отметили в пресс-слжубе предприятия.

Авторы работы:

Шавлаков Александр Владимирович - первый вице-президент - технический директор ГП "НАЭК "Энергоатом";

Феофентов Николай Алексеевич - главный инженер Южно-Украинской АЭС;

Панченко Александр Викторович - заместитель главного специалиста турбоустановок Запорожской АЭС;

Касаткин Олег Георгиевич - доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института электросварки им.Патона НАН Украины;

Усс Александр Николаевич - заместитель главного конструктора - начальник конструкторского отдела теплообменных аппаратов "Турбоатома";

Пацюк Сергей Трофимович - заместитель генерального директора "Турбоатома";

Вавилов Александр Васильевич - главный сварщик "Турбоатома";

Харламиди Дионис Харлампиевич - доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем машиностроения НАН Украины.

Источник: http://www.sq.com.ua

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