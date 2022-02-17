Работа в Польше на двух работах, а также работа без разрешения

Украинцев, которые едут в Польшу на горящие вакансии https://gremi-personal.com.ua/hot-vacancies/ в надежде заработать, интересует ответ на вопрос, касающийся возможности работы по совместительству. Специалисты кадровых агентств, набирающих работников в Украине, дают утвердительный ответ. Но поясняют, что трудоустройство имеет несколько нюансов, знать о которых крайне важно для каждого соискателя.

Можно и нельзя: как не нарушить законодательство

Согласно польскому законодательству, нельзя работать по совместительству только лицам моложе 16 лет и гражданам, чья трудовая деятельность на основном рабочем месте требует соблюдения особых условий относительно режимов труда и отдыха.

К таким лицам чаще всего относят:

водителей;

машинистов;

электриков.

Также относятся лица, которые занимаются обслуживанием высокотехнологичных конвейерных линий.

Кроме того, в отличие от украинского законодательства, где работодатели на дополнительном месте обязаны предоставить отпуск совместителю в сроки, установленные на основном месте, в Польше такого требования нет. Это может повлечь определенные неудобства для работника и нанимателя.

Совмещение основной работы и подработки в Польше

Для того чтобы иметь возможность работать на двух предприятиях, украинцам нужно позаботиться о наличии разрешений. В противном случае трудоустройство вне основного места будет рассматриваться как нарушение трудового законодательства, а человек, уличенный в обмане, будет выдворен из страны. Работодатель, который преступил закон, также будет наказан. Именно поэтому принимать соискателей из Украины без соответствующих документов крайне невыгодно.

Стоит понимать, что для трудоустройства на вторую работу иностранцу нужно получить отдельное разрешение. При этом стоит отметить, что число разрешений для работника из Украины не ограничено. Не запрещается иметь документы, которые регулируют деятельность в различных сферах. Также не ограничивается право на дополнительную работу у граждан, прибывших в страну по рабочей визе и без нее.

Важно понимать, что трудоустройство на второй работе, как и на основной должно быть подкреплено договором. Тип соглашения на законодательном уровне не оговаривается. Но стоит учесть одну тонкость: работник, который подписывает дополнительный договор, позволяющий трудиться несколько часов в день сверх основного времени, может лишиться уже имеющегося разрешения на работу. И тогда и у украинца, и у польского работодателя возникнут проблемы.

Правом лица, которое трудоустраивается на вторую работу, является возможность трудиться у одного и того же работодателя даже в рамках одного предприятия. Но именно такой вариант реже всего можно встретить в предложениях, так как подобного рода ситуация может трактоваться двояко.

Иностранцы в Польше имеют право открыть собственный бизнес. Предпринимательская деятельность в таком случае может быть максимально выгодной, так как большую часть отчислений будет производить основной работодатель.

Крайне некорректным считается трудоустройство на предприятие конкурента, особенно в том случае, если должность на основном и дополнительном месте связана с доступом к технологическим тайнам.

Содействие в трудоустройстве в Польше

Помочь с официальным трудоустройством на территории Польши украинцам готово агентство Gremi Personal. Специалисты:

подготовят все необходимые документы;

откроют рабочую визу;

быстро подберут вакансию, которая устроит соискателя;

решат вопросы с переездом и поселением иностранца.

Также помогут подыскать работу по совместительству с хорошими условиями труда.

Огромный опыт кадровиков агентства Gremi Personal позволяет наемному работнику избежать проблем с законом соседнего государства и заработать за меньший период пребывания в стране больше денег, чем в Украине.

Новости портала «Весь Харьков»