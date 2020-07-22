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Рада підтримала зниження "зеленого" тарифу

Рада підтримала зниження зеленого тарифу

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

За відповідне рішення проголосували 288 депутатів.

Також народні депутати підтримали три правки до законопроєкту (№1203, №881, №939), які запропонував комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, за підсумками розгляду законопроекту в залі, він, зокрема, не передбачає подовження терміну дії зелених тарифів на два роки за їх скорочення і збереження діючих умов роботи для СЕС до 1 МВт.

Водночас ВР схвалила норму про так звану зелену металургію, згідно з якою до тарифу на передання низці металургійних підприємств не буде включено витрати НЕК "Укренерго" на компенсацію за зеленим тарифом.

Як повідомлялося, низка профільних і бізнес-асоціацій наполягала на продовженні терміну дії зелених тарифів на два роки за умови їх скорочення.

Нагадуємо:

10 червня після довготривалих перемовин з інвесторами уряд ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.

Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Урядовий законопроєкт про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Источник: epravda.com.ua

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