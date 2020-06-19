Рада поддержала в целом выделение денег из Covid-фонда на дороги

Парламент поддержал в целом законопроект №3509, который добавляет к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения, а также приобретение оборудования для медицинских учреждений. Речь идет о выделении 35 млрд грн.

За соответствующее решение проголосовал 331 депутат.

В первом чтении эти средства планировали потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий.

В подготовке ко второму чтению депутаты добавили к направлениям расходов приобретение оборудования для опорных учреждений здравоохранения, экстренной медицинской помощи, амбулаторий и тому подобное.

Также во время доработки документа нардепы добавили в список расходов дороги местного значения (ранее речь шла только о государственных).

Напомним:

Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными остаются 51,6 млрд грн.

Источник: epravda.com.ua

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