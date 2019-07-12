Рада повернула «зелений» тариф домашнім СЕС, які розташовані на землі

Верховна рада України ухвалила закон, яким повертається «зелений» тариф для тих домашніх сонячних електростанцій, панелі яких розташовані на землі.

Відповідне рішення ухвалили 11 липня. Закон підтримало 243 депутати.

Таким чином, депутати скасували норму закону, ухваленого у квітні 2019 року, яким заборонили нараховувати власникам домашніх СЕС підвищений тариф за продаж ними електроенергії до енергомережі. Тоді цей закон викликав хвилю обурення серед українців, які інвестували у встановлення сонячних панелей значні кошти з розрахунком на те, що з часом вони окупляться через продаж електрики державі.

Зазначимо, що закон, яким депутати заборонили нараховувати власникам домашніх СЕС, панелі яких встановлені на землі, парламент ухвалив 26 квітня. 20 травня документ підписав президент, тому він набув чинності.

Раніше повідомлялось, що ці зміни будуть стосуватися не лише нових СЕС, але й тих, що вже введені в експлуатацію, адже «зелений» тариф їм перестануть призначати з наступного кварталу.

Відповідну поправку внесли після листа Міністерства енергетики України до Кабміну, у якому пропонувалось ухвалити відповідне рішення.

Зазначимо, що від початку року 1400 українських родин встановили домашні СЕС. Це у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Раніше стало відомо, що в ухваленому Радою законі, який запроваджує нові правила оподаткування посилок, містяться норми, які звільняють від ПДВ устаткування для сонячних та вітрових електростанцій.

У Держенергоефективності повідомляли, що кількість домашніх сонячних електростанцій в Україні зросла у 375 разів за останні 4 роки.

Источник: hromadske.ua

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