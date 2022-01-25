Рада повысила лимит на заграничные безналоговые посылки до 150 евро

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4278 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

За это решение проголосовали 274 народных депутата, сообщила пресс-служба парламента.

Фактически это решение возвращает лимиты на уровень, закрепленный в украинском законодательстве до 1 июля 2019 года. Теперь налогом на добавленную стоимость будут облагаться налогом только международные отправления, стоимость которых превышает 150 евро.

Отметим, что изменения в Налоговый кодекс вступили в силу два года назад. Они предусматривали обложение посылок из-за границы, сумма которых превышала 100 евро. Но если товар стоил, например, 130 евро, то в 30 евро начислялся ввозной налог (3 евро) и НДС (6 евро). Конечная цена для получателя составляла 139 евро. Налог нужно платить в гривневом эквиваленте.

Напомним, споры из-за лимитов на посылки из-за границы продолжались уже давно. Так, 7 декабря 2017 года Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая. Позже почтовые операторы обратились с просьбой к президенту Петру Порошенко ветировать указанный закон.

В ноябре 2018 года Совет ввел НДС на иностранные посылки стоимостью более 100 евро. Переходный период было заявлено с 1 января по 30 июня 2019 года.

В январе прошлого года Парламент сделал шаг к повышению лимита беспошлинных международных посылок со 100 до 150 евро, поддержав соответствующие изменения в Налоговом кодексе.

Источник: Левый Берег

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