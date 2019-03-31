Рада з фінансової стабільності обговорила питання зниження обсягу непрацюючих кредитів у банках державного сектору та реструктуризації заборгованості ФГВФО

З кінця 2018 року окремі ризики для стабільності фінансової системи знизились – констатували учасники першого в цьому році засідання Ради з фінансової стабільності.

Ризики валютного ринку зменшились навіть після набуття чинності Закону України «Про валюту та валютні операції» від початку лютого 2019 року. Надходження експортної виручки та збільшення портфельних інвестицій нерезидентів в ОВДП сприяють помірному зміцненню гривні. Банківська система також демонструє стабільну та прибуткову діяльність.

При цьому, учасники зазначили, що у 2019 році зростання економіки уповільниться через послаблення зовнішнього попиту та необхідність дотримуватися жорсткої монетарної та фіскальної політики. Водночас, завдяки цьому триває зниження інфляції. Серед ключових ризиків – більш стрімке уповільнення світового економічного зростання та темпів зростання країн – торговельних партнерів України, можлива несприятлива динаміка на товарних ринках.

Учасники зустрічі підкреслили важливість збереження поточної динаміки співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, вчасного виконання взятих Україною зобов’язань та отримання запланованих траншів фінансової допомоги. Це необхідно для безболісного проходження періоду пікових виплат за зовнішнім боргом та подальшого проведення реформ.

Учасники засідання обговорили питання зниження обсягу непрацюючих кредитів в банківському секторі, а також відмітили, що протягом минулого року Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк працювали над скороченням обсягів проблемної заборгованості. Темпи скорочення такої заборгованості у останньому найбільші. Ця робота проводилась у тому числі з урахуванням оприлюднених наприкінці 2018 року рекомендацій для державних банків по роботі з NPL. Учасники Ради підкреслили, що проблема NPLs на балансах державних банків має бути остаточно вирішена впродовж 2019 року.

На додаток, обговорили питання реструктуризації заборгованості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів. Учасники підтримали думку, що вирішення проблеми надмірного боргового навантаження на Фонд має бути комплексним і потребує окремої законодавчої ініціативи.

На завершення засідання учасники також наголосили на важливості розвитку вторинного ринку гривневих ОВДП зокрема на таких міжнародних платформах як Reuters та Bloomberg як для міжнародних, так і для локальних інвесторів. Це стає особливо актуальним після підписання угоди з Clearstream 13 березня, що відкриває доступ міжнародним інвесторам до ринку ОВДП. Для цього має відбутись спрощення Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку вимог щодо торгівлі цим інструментом на вторинному ринку.

Довідково

Участь у засіданні взяли Міністр фінансів України Оксана Маркарова, Голова Національного банку України Яків Смолій, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін, голова Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) Ігор Пашко, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова, заступники Голови НБУ Дмитро Сологуб, Олег Чурій, Роман Борисенко, заступник Міністра фінансів Юрій Гелетій, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Андрій Оленчик.

Раду з фінансової стабільності створено у березні 2015 року указом Президента України. До її складу входять за посадами Голова Національного банку України, Міністр фінансів України (співголови Ради), Голова НКЦПФР, Голова Нацкомфінпослуг, директор-розпорядник ФГВФО, заступник Голови Національного банку України, заступник Міністра фінансів України.

Рада є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

Источник: minfin.gov.ua

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