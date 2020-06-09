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Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь – Bihus.Info

Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь – Bihus.Info

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля - преимущественно российское.

Источник: Bihus.Info https://bihus.info/zaradi-kolomojskogo-sentrenergo-perejshlo-na-rosijske-vugillya/

По данным журналистов-расследователей, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку "Центрэнерго" угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс". С июля 19-го по апрель 20-го они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля.

Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь – Bihus.Info

До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственной "Центрэнерго" сменился менеджмент, на тот, который Коломойский назвал "понятным", не чуждые ему фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.

Авторы программы проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров в РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин (№181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из Донбасса.

Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь – Bihus.Info

Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь – Bihus.Info

Есть среди поставщиков пула фирм Коломойского загадочный предприниматель Сергей Кучерявенко, который может быть номинальным держателем в интересах представителей "Газпрома" или Госдумы. И белорусский олигарх Николай Воробей, который взял под контроль транзит российского угля и которого считают другом кума Путина Виктора Медведчука.

А также несколько фирм-ноунеймов, которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с территорий ОРДЛО.

Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь – Bihus.Info

По информации издания, всплеск импорта угля из России вызвал кризис с углем украинским. "Центрэнерго" уменьшило закупки у государственных шахт, уголь лежал на складах, а шахтеры не получали зарплат.

Отмечается, что для того, чтобы сокращать импорт из страны-агрессора, "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный украинский газовый уголь. И перевело. Но фирмы с орбиты Коломойского газовый уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали из России.

На торговле российским углем фирмы с орбиты Коломойского получали внушительный заработок.

Чтобы понять схему, издание привело такой пример:

7 декабря 2019 года на таможне оформили две закупки. Уголь марки Т российской "Сибэнергоуголь" купили Трипольская ТЭС и "Синтез Ойл" из пула Коломойского. По одинаковой цене - 1957 грн/т. Только у угля, купленного ТЭС напрямую, эта цена конечная. А вот "Синтез Ойл" в декабре 2019-го перепродавала уголь марки Т на "Центрэнерго" по цене 2200 грн за тонну (без НДС). С наценкой - 243 грн на тонне.

На тех объемах, которые посредники с орбиты олигарха скупали в РФ и перепродавали "Центрэнерго", такая наценка превращается в сотни миллионов гривен. Если предположить, что маржа составляла хотя бы 200 грн, совокупный заработок - около 300 млн.

Напомним, с июня 2019 года "Центрэнерго" возглавлял Владимир Потапенко. Его назначили туда, когда президентом уже был Владимир Зеленский, а премьером оставался Владимир Гройсман. Фондом госимущества, владеющим 78% акций "Центрэнерго", руководил Виталий Трубаров.

После смены руководителей Кабмина и ФГИ Алексей Гончарук и Дмитрий Сенниченко начали смену руководства "Центрэнерго". Этот процесс несколько месяцев блокировался в судах. А 29 мая 2020 года Фонду госимущества удалось назначить и.о. гендиректора Александра Корчинского. Он уверяет, что сейчас "Центрэнерго" использует уголь только государственных шахт.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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