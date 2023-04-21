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Raiffeisen Bank заподозрили в инвестициях в нефтегазовый бизнес РФ. В австрийской компании это отрицают

Raiffeisen Bank заподозрили в инвестициях в нефтегазовый бизнес РФ. В австрийской компании это отрицают

20 НКО из разных стран подготовили доклад, в котором утверждают, что Raiffeisen Bank International - крупнейший европейский инвестор в российский нефтегазовый сектор.

"Утверждение о том, что RBI владеет акциями российских нефтегазовых компаний, является ложным", - заявили (https://p.dw.com/p/4QMoR?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe) Reuters в компании. Банк прекратил такие инвестиции и избавился от активов еще до вступления в силу соответствующих санкций, подчеркнули в RBI.

Еще одним крупным инвестором в такие активы авторы исследования назвали другой австрийский банк - Erste Group. Там Reuters сообщили, что не могут прокомментировать цифры, поскольку не понимают методику подсчета авторов доклада.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26629

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