Ракета SpaceX Falcon 9 удачно запущена 139 раз из 140 и побила рекорд последовательных удачных миссий — 112

Ракета Falcon 9 дебютировала чуть более 10 лет назад. С тех пор SpaceX наращивает темпы. Компания проводит уже более одного запуска в неделю. Последний состоялся 3 февраля. Falcon 9 вывела на орбиту 49 интернет-спутников Starlink (теперь на орбите их 2089). Также SpaceX побила рекорд по повторному использованию обтекателя полезной нагрузки.

More photos of Falcon 9's launch of the NROL-87 mission and first stage landing pic.twitter.com/IqbOW8N4cz — SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022

Таким образом, у Falcon 9 теперь больше успешных миссий подряд (112), чем у любой другой орбитальной ракеты в истории. Более того, проведено 140 запусков, из которых только один был неудачным (если не учитывать ракету, взорвавшуюся во время испытаний в сентябре 2016 года).

В 2020 году ракета SpaceX превзошла Atlas V по общему количеству запусков. В глобальном масштабе советские ракеты «Союз» и «Протон» запускались чаще. Начиная с 1957 года, у «Союза» более 1900 запусков с разными вариантами ракеты-носителя. Неудачных — свыше 100. В январе Falcon 9 обошла по количеству запусков космические шаттлы (135, успешно — 133), пишет Ars Technica.

При нынешних темпах Falcon 9 может совершить 500 полетов до конца этого десятилетия.

В 2022 году компания Илона Маска рассчитывает провести 52 запуска. Глава SpaceX заявил, что в этом году Falcon 9 доставит на орбиту примерно 2/3 всей полезной нагрузки с Земли. В 2021 году SpaceX успешно провела 31 запуск ракет, установив личный рекорд по запускам за один календарный год.

Источник: itc.ua

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