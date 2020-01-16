Raketa запустилася у Харкові

Сервісом доставки замовлень з ресторанів вже можна скористатися в тестовому режимі

Замовлення з харківських ресторанів тепер доставляють безкоштовно. В місті почала роботу нова служба доставки їжі. Харків став четвертим містом, після Дніпра, Києва та Львова, в якому був запущений сервіс Raketa.

Щоб скористатися доставкою Raketa досить мати смартфон та встановити однойменний додаток. При його запуску клієнту відображається меню ресторанів-партнерів, розташованих в радіусі 3 км, замовлення з яких може бути доставлене менш ніж за годину.

На старті замовити доставку можна з майже 40 закладів, розташованих в центральній частині міста. Впродовж місяця послуги Raketa будуть надаватися в тестовому режимі. За цей час список ресторанів та покриття планується суттєво розширити. У Харкові вже працюють близько 50 кур'єрів (пішо/вело/мото/авто). Заявлений час доставки — до 60 хвилин, вартість послуги для клієнта - 0 грн. З нагоди запуску сервісу у Харкові, Raketa пропонує промокод raketainkharkiv. Він дає 100 грн знижки на перше замовлення від 150 грн.

«Raketa має намір кардинально змінити ринок доставки їжі. Ми не обмежуємо мінімальну суму замовлення, а доставка буде безкоштовною для клієнта. Не важливо, замовляєте ви десяток піц для великої компанії, або ж хот-дог для швидкого перекусу, ми привеземо замовлення швидко та без плати за доставку. І це не демпінг, а бажання зробити сервіс доступним для всіх», — розповів Станіслав Дмитрик, співзасновник Raketa.

«Raketa - класичний food-tech сервіс і на 100% український проект. Крім того, ми одні з небагатьох, хто пропонує своїм клієнтам телефонну підтримку для оперативного вирішення будь-яких питань» — розповів Юхимчук Олексій, співзасновник Raketa.

Про компанію

Raketa — сервіс доставки їжі з ресторанів. Компанія доставила своє перший замовлення 5 березня 2018. На сьогоднішній день послугами Raketa можна скористатися в Дніпрі, Києві та у Львові. У 2020 році сервіс має намір зайти ще в 15 міст, після чого почнеться покриття всіх українських міст з населенням понад 200 тис.

Новости портала «Весь Харьков»