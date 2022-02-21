Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 21 лютого 2022 року
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Шість разів КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.
Три рази СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
Шість разів ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.
Три рази ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази НОВОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
АРТЕМА – з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
ТАРАМЧУК - з артилерії калібру 122 мм.
СТАРОМИХАЙЛІВКА - з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ЗОЛОТЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.
Три рази ТРОЇЦЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПРИЧЕПИЛІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.
ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм.
Три рази БОЛОТЕНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
КРИМСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі ЛОПАСКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
НОВОГРИГОРІВКУ – з станкових протитанкових гранатометів.
ТРУДІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм.
Двічі МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі КАЛИНОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
МИКОЛАЇВКА – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі БОГДАНІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.
ШУМИ - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.
НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
СТАРИЙ АЙДАР - з мінометів калібру 120 мм.
ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
НОВУ МИХАЙЛІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.
ЗАЛІЗНЕ – з мінометів калібру 120 мм
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
КРАСНОГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation