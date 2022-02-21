Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 07:00 21 лютого 2022 року

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Шість разів ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.

Три рази ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

АРТЕМА – з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

ТАРАМЧУК - з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОМИХАЙЛІВКА - з мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ЗОЛОТЕ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

Три рази ТРОЇЦЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази БОЛОТЕНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

КРИМСЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛОПАСКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ – з станкових протитанкових гранатометів.

ТРУДІВСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі КАЛИНОВЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МИКОЛАЇВКА – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОЗВАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі БОГДАНІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.

ШУМИ - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.

НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.

СТАРИЙ АЙДАР - з мінометів калібру 120 мм.

ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.

НОВУ МИХАЙЛІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

ЗАЛІЗНЕ – з мінометів калібру 120 мм

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПІЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ВОДЯНЕ - з мінометів калібру 120 мм.

КРАСНОГОРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.

МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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