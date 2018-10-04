Растущий спрос на аккумуляторы провоцирует кризис – Bloomberg

Чистый транспорт и солнечная энергетика — две отрасли, развитие которых увеличивает мировой спрос на батареи. Сейчас он достиг пика. Gigafactory Илона Маска с ним не справится, вся надежда на Китай — если экспорт оттуда не ограничат пошлинами.

Растущий спрос на аккумуляторы провоцирует кризис, указывает Bloomberg. Батарей уже не хватает — а в мире сейчас всего около 3 млн электрокаров. В 2025 году один только концерт Volkswagen выпустит 3 млн электромобилей в год.

«Мы еще никогда не видели такого спроса, — говорит Яйой Секине, аналитик Bloomberg NEF. — Предложение не успевает».

Главные мировые поставщики аккумуляторов — это южнокорейские гиганты Samsung и LG. Политика Сеула привела к тому, что за последний год использование батарей на внутреннем рынке выросло. И для корейских производителей внутренний рынок в приоритете.

Для США батареи от южнокорейских фирм очень важны — в 2017 году около 60% новых «больших» батарей были произведены либо Samsung, либо LG.

В США есть свой крупный производитель батарей — Gigafactory Tesla в Неваде. Фабрика выпускает рекордное количество батарей — но аккумуляторы для них закупает у Panasonic. Сейчас спрос на продукцию Gigafactory уже превышает возможности этого завода.

Ближайшие годы для Samsung, LG и Tesla будут очень удачными с точки зрения продажи аккумуляторов. Затем мировой спрос на системы хранения энергии будут удовлетворять китайские гиганты.

Китайская технологическая компания CATL, а также автопроизводители SAIC Motor и BYD строят новые аккумуляторные заводы, благодаря которым есть надежда преодолеть дефицит батарей, способный остановить прогресс и новой энергетики, и чистого транспорта.

Возможности производства литий-ионных батарей растут, и к концу этого года они достигнут 198 ГВт-ч, а к концу 2020 — 346 ГВт-ч. Большая доля прироста будет обеспечена за счет новых заводов в Китае.

Недостаток аккумуляторов очень волнует немецких автопроизводителей. В Германии нет своего производства батарей, и гигантам авторынка приходит полагаться на импорт.

Источник: elektrovesti.net

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