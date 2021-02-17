Річний тариф і відкрита база споживачів дозволять захистити населення від сезонних стрибків цін на газ

Створення відкритої бази споживачів та розробка річного тарифу на газ дозволить захистити вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни газу в наступні опалювальні сезони. Таку ініціативу Групи Нафтогаз під час панелі Всеукраїнського форуму «Україна 30», присвяченої проблемам тарифів та цін на комунальні послуги, озвучив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Нам варто було забезпечити наявність річного тарифу в обов'язковому форматі для всіх постачальників. Ми маємо провести дискусію з регулятором, учасниками ринку і обговорити можливість запровадження річної ціни як базової. Щоб споживач отримував річну ціну за замовчуванням, а вже за власним бажанням міг перейти на місячну чи квартальну. Ця ціна відрізнятиметься в більший бік від літньої, але в менший від зимової. Таким чином для споживача ціна вирівнюватиметься протягом року», — пояснив голова правління Нафтогазу.

В Україні вже працює розвинений сегмент ринку газу — оптовий: на ньому ціна в Україні нижча за європейську і, фактично, формується за формулою «хаб мінус». Впровадження ринкових правил стимулювало появу в Україні великої кількості учасників, у тому числі — міжнародних, та сприяло накопиченню рекордних запасів газу в українських газосховищах.

Натомість на роздрібному ринку є низка причин, що перешкоджають розвитку ринкових відносин: недостатня обізнаність споживачів про можливість змінити постачальника, спротив переходу до постачальників з нижчою ціною з боку монополістів на роздрібному ринку та брак інформації про кількість споживачів, який не дозволяє адресно захищати споживачів вразливих категорій.

Коболєв підкреслив необхідність створити таку відкриту базу споживачів, щоб точково захищати вразливих споживачів від сезонних стрибків ціни на газ в наступні опалювальні сезони.

«Ми виступаємо за створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів. Ця база дозволить державі в такій ситуації, яка склалась на ринку, ефективніше реагувати. Тобто, якщо є вразливий споживач, держава зможе допомогти адресно саме йому, а не регулювати ціну для всіх; отримувати повну ціну з тих, хто може її сплачувати, як-от з учасників цієї панелі, і допомагати тим, хто такої можливості не має. Ось це – справжній ринок», — сказав керівник Нафтогазу.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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