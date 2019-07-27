Реальна зарплата в Україні перевищила рівень 2013 року, - Нацбанк

У 2018 році реальна заробітна плата в Україні перевищила рівень докризового 2013 року. Продуктивність праці також зросла

Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті Національного банку.

Як зазначається в огляді, на початку 2019 року реальні заробітні плати продовжували зростати значними темпами, перевищуючи темпи зростання продуктивності.

Експерти НБУ нагадали, що в останні роки зростання реальних заробітних плат суттєво прискорилося. З одного боку, це зумовлено їх надолуженням після різкого падіння під час кризи 2014-2015 років. З іншого, це спричинено відображенням міграційних процесів, значним підвищенням мінімальної зарплати у 2017 році та поглибленням диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили.

Втім попри відчутне зростання за останні 15 років, продуктивність праці в Україні суттєво нижча, ніж у сусідніх країнах (згідно з оцінками МОП), що в свою чергу позначається на конкурентоспроможності української економіки.

"Одним із вагомих чинників підвищення продуктивності є забезпечення макроекономічної стабільності. Зокрема зниження та утримання інфляції на стабільно низькому рівні збільшить стимули до нарощення капітальних інвестицій. Поліпшення якості державного регулювання також є передумовою сприятливого бізнес-клімату, а підвищення якості освіти на всіх рівнях поліпшить відповідність системи освіти потребам ринку праці. Також модернізація законодавства у сфері ринку праці підвищить його гнучкість, а, відповідно, й продуктивність праці", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, середня заробітна плата в доларовому еквіваленті в березні 2019 року майже досягла показника березня 2013 року - $385. Різниця склала $9.

Источник: espreso.tv

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