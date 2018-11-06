Рейтинг зарплат в Харькове
Среднемесячная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Харьковской области по итогам января - сентября составляла 7 425 грн (на 23,2% больше, чем за соответствующий период 2017 г.; в два раза выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы - 3723 грн).
Средний размер заработной платы одного штатного работника в сентябре 2018 г. составлял 8 048 грн., сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.
Самой высокооплачиваемой оставалась работа в следующих сферах:
добывающая промышленность и разработка карьеров (19 806 грн.);
информация и телекоммуникации (15 410 грн.);
строительство (12 205 грн.);
государственное управление и оборона;
обязательное социальное страхование (12 157 грн.);
финансовая и страховая деятельность (11 101 грн.)
В то же время наименьший размер заработной платы наблюдался в следующих сферах:
здравоохранение и предоставление социальной помощи (5 353 грн.);
операции с недвижимым имуществом (5 711 грн.);
деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания (5 844 грн.);
временное размещение и организация питания (5 864 грн.);
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (6 038 грн.);
искусство, спорт, развлечения и отдых (6 846 грн.);
водоснабжение, канализация, обращение с отходами (6 962 грн.);
образование (7460 грн.);
сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство (7 570 грн.).
Источник: sq.com.ua