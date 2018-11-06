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Рейтинг зарплат в Харькове

Рейтинг зарплат в Харькове

Среднемесячная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Харьковской области по итогам января - сентября составляла 7 425 грн (на 23,2% больше, чем за соответствующий период 2017 г.; в два раза выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы - 3723 грн).

Средний размер заработной платы одного штатного работника в сентябре 2018 г. составлял 8 048 грн., сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Самой высокооплачиваемой оставалась работа в следующих сферах:

добывающая промышленность и разработка карьеров (19 806 грн.);

информация и телекоммуникации (15 410 грн.);

строительство (12 205 грн.);

государственное управление и оборона;

обязательное социальное страхование (12 157 грн.);

финансовая и страховая деятельность (11 101 грн.)

В то же время наименьший размер заработной платы наблюдался в следующих сферах:

здравоохранение и предоставление социальной помощи (5 353 грн.);

операции с недвижимым имуществом (5 711 грн.);

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания (5 844 грн.);

временное размещение и организация питания (5 864 грн.);

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (6 038 грн.);

искусство, спорт, развлечения и отдых (6 846 грн.);

водоснабжение, канализация, обращение с отходами (6 962 грн.);

образование (7460 грн.);

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство (7 570 грн.).

Источник: sq.com.ua

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