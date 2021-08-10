Реклама авиакомпании Emirates на вершине небоскреба взорвала интернет (видео)

Героем ролика стала стюардесса. Ее выбрали из добровольцев, которые рискнули забраться на высоту 828 метров над землей.

Идея ролика состоит в том, что камера крупным планом фиксирует таблички с рекламными лозунгами, которые сменяет стюардесса, а затем отдаляется и показывает сотрудницу авиакомпании на фоне панорамы Дубая.

В Emirates отмечают, что рекламу сняли без использования спецэффектов и хромокея.

Предварительно тренировки со стюардессой провели в ангаре с участием инструктора по прыжкам с парашюта.

Для ролика изготовили специальную версию униформы, через которую незаметно протянули сразу три страховочных троса. Два из них зафиксировали к вершине здания, еще один — к специальной платформе с шестом, которую соорудили специально для съемок рекламы.

Чтобы забраться на вершину здания, съемочной группе потребовался 1 час и 15 минут.

Съемки велись с использованием одного дрона в течение 5 часов. За это время успели снять рекламные кампании для нескольких стран.