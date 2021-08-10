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Реклама авиакомпании Emirates на вершине небоскреба взорвала интернет (видео)

Героем ролика стала стюардесса. Ее выбрали из добровольцев, которые рискнули забраться на высоту 828 метров над землей.

Реклама авиакомпании Emirates на вершине небоскреба взорвала интернет (видео)

Идея ролика состоит в том, что камера крупным планом фиксирует таблички с рекламными лозунгами, которые сменяет стюардесса, а затем отдаляется и показывает сотрудницу авиакомпании на фоне панорамы Дубая.

В Emirates отмечают, что рекламу сняли без использования спецэффектов и хромокея.

Предварительно тренировки со стюардессой провели в ангаре с участием инструктора по прыжкам с парашюта.

Для ролика изготовили специальную версию униформы, через которую незаметно протянули сразу три страховочных троса. Два из них зафиксировали к вершине здания, еще один — к специальной платформе с шестом, которую соорудили специально для съемок рекламы.

Чтобы забраться на вершину здания, съемочной группе потребовался 1 час и 15 минут.

Съемки велись с использованием одного дрона в течение 5 часов. За это время успели снять рекламные кампании для нескольких стран.

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