«Рекомендуемый платеж» за газ не является обязательным для оплаты

В личных кабинетах в сети Интернет указанный «рекомендуемый платеж» не может быть отражен как задолженность бытового потребителя за потребленный природный газ (отделимое значение текущего баланса потребителя)

Об этом сообщают в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает пресс-служба ХОГА.

Кроме того, прекращение газоснабжения на объектах бытовых потребителей может быть осуществлено исключительно в случае просроченной задолженности за фактически потребленный природный газ, а, следовательно, неуплата «рекомендованного платежа» не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения/распределения.

В то же время отмечается важность передачи фактических показаний счетчиков газа через личный кабинет в сети Интернет, по телефону, через мобильные приложения и тому подобное. Это делает невозможным появление спорных ситуаций при осуществлении начислений за услуги по газоснабжению.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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