Реконструкция набережной обойдется Харькову в рекордную цену – ХАЦ

Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил соглашение с ООО “Укрспецреставрация” о проведении ремонтных работ вдоль реки Харьков стоимостью 33,599 млн грн.

Об этом сообщили в “Харьковском антикоррупционном центре”.

Ремонт запланирован от ул. Кузнечной до пер. Подольский.

В частности, планируется приобретение щебня по цене от 1270 до 1454 грн за 1 куб. м. “Это самая высокая цена, по которой покупают щебень для строительства в Харькове и области. Это цена без НДС”, – отметили активисты.

Планируется также приобрести почти 2500 куб. м. песчано-гравийной смеси. Ее стоимость составит 1337 грн. за куб. м., хотя в системе “Прозорро” есть варианты от 300 грн за куб. м.

Декоративная гнутая ограда будет стоить 3700 грн за секцию.

Еще 1 700 000 грн потратят на гранитные бордюры. Стоимость метра составит 2045 грн.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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