Рекордний випуск військових облігацій, будівництво залізничного безвізу з ЄС: підсумки дня

Європейська комісія хоче спростити конфіскацію активів, пов’язаних із злочинною діяльністю – зокрема тих, хто ухиляється від санкцій Євросоюзу проти Кремля.

Касаційний цивільний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, відповідно до яких цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату Фірташа повернуто у власність держави.

Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською.

Міністерство фінансів 24 травня розмістило військові облігації на суму понад 12,6 млрд грн - це майже удвічі більше, ніж минулого тижня.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів.

Источник: epravda.com.ua

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